Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Verkehrskontrollen: Drei Rauschfahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss beendet und mutmaßlicher Hehler festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Bei Verkehrskontrollen, die Streifen der Kasseler Polizei in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtgebiet durchführten, konnten gleich drei Rauschfahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen beendet werden, bevor jemand zu Schaden kam. Darüber hinaus war einer der angehaltenen Fahrer auf einem gestohlenen Pedelec unterwegs, weshalb sich der Festgenommene nun auch wegen Hehlerei verantworten muss. Gegen die drei angehaltenen Männer wird nun wegen "Trunkenheit im Verkehr" ermittelt.

Zunächst hatten Beamte des Polizeireviers Ost gegen 00:10 Uhr auf der Leipziger Straße einen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte. 1,8 Promille ergab anschließend ein Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Mann aus Kassel, der die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste.

Etwa eine Stunde später fiel einer Streife des Polizeireviers Nord auf der Holländischen Straße ein Audi auf, dessen Fahrer bei Erblicken des Streifenwagens plötzlich Vollgas gab. Die Polizisten folgten dem Wagen und hielten ihn an. Prompt gab der Mann am Steuer lallend an, dass er keinen Führerschein hat. Einem Atemalkoholtest zufolge hatte der 48-Jährige aus Kassel zudem 1,6 Promille intus. Darüber hinaus schlug ein Drogenvortest im Urin des Mannes auf Kokain und THC, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zu guter Letzt fanden die Beamten in der Hosentasche des 48-Jährigen eine kleine Menge Kokain, die sichergestellt wurde.

Die dritte Verkehrskontrolle fand um 1:45 Uhr in der Mittelgasse statt. Dort hatten Beamte des Polizeireviers Mitte einen 40-jährigen Mann auf einem hochwertigen Pedelec gestoppt, gestoppt, der zunächst versucht hatte, vor der Streife zu flüchten. Die Gründe hierfür offenbarten sich anschließend: Der Angehaltene stand mit 2,1 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss, war einem Test zufolge auch unter dem Einfluss von Kokain sowie Amphetaminen gefahren und hatte in der Jackentasche eine Schreckschusswaffe dabei, die sichergestellt wurde. Des Weiteren ergab eine Überprüfung des Fahrrads, dass dieses nach einem Kellereinbruch im März in der Germaniastraße zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach derzeitigem Sachstand hatte der Tatverdächtige das Rad im Wert von 6.000 Euro von einem bislang unbekannten Verkäufer zu einem geringen Preis erworben. Die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen aus Kassel, der nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell