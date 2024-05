Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Randalierer beschädigt Autos mit Stein: Ausnüchterung im Polizeigewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein erheblich alkoholisierter Mann hat am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Kasseler Nordstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Der 23-Jährige aus Kassel hatte zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Westring die Motorhaube eines geparkten Autos zerkratzt, bevor er vor den Augen von Passanten in den Eingangsbereich des Geschäfts urinierte und eine Bierflasche in den Markt warf. Glücklicherweise wurde durch die Glassplitter niemand verletzt. Zeugen hatten wegen des augenscheinlich betrunkenen Randalierers die Polizei alarmiert und waren dem in Richtung Holländische Straße ziehenden Mann gefolgt. Dort kam es zu weiteren Sachbeschädigungen, indem der 23-Jährige, der wiederholt lautstark einen Gebetsruf in arabischer Sprache geäußert haben soll, mit einem Ziegelstein auf geparkte Pkw einschlug. Kurz darauf trafen die hinzugeeilten Polizeistreifen ein, woraufhin für den in Kassel wohnenden Mann die Handschellen klickten. Der entstandene Gesamtsachschaden an den vier Pkw beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da ein Atemalkoholtest bei dem hinreichend polizeibekannten Festgenommenen 2,2 Promille ergab, brachten die Beamten ihn zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen vierfacher Sachbeschädigung gegen den 23-Jährigen ein.

