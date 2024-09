Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Unfallbeteiligter Motorradfahrer gesucht

Borken-Marbeck (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße;

Unfallzeit: 06.09.2024, gegen 15.50 Uhr;

Weil er einem entgegenkommenden Motorrad ausweichen musste, kam ein Borkener mit seinem Pkw von der Straße ab und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er war auf der Marbecker Straße aus Raesfeld kommend in Fahrtrichtung Marbeck unterwegs. Das Geschehen ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun den Fahrer des beteiligten Motorrads. Dieser befuhr die Marbecker Straße in Fahrtrichtung Raesfeld. Der Unbekannte trug einen schwarzen Helm, schwarze Bekleidung und war mit einem schwarzen Krad unterwegs. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

