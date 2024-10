POL-PDLD: Radfahrer gestürzt

Birkweiler (ots) - Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau verwarnten am Vormittag des 24.10.2024 im Rahmen einer Standkontrolle in der Weinstraße in Birkweiler innerhalb einer Stunde insgesamt 15 Verkehrssünder. In 12 Fällen überschritten die Autofahrer hierbei die vorgeschriebenen 30km/h, ein Autofahrer war ohne Sicherheitsgurt unterwegs. In zwei weiteren ...

