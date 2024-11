Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht und Unfall mit mehreren Verletzten

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner in der Südstraße unterwegs, als sich ein bisher unbekannter Mann mit seinem dunkelgrauen PKW, vermutlich ein Opel, rechts an ihm vorbeidrängte. Hierbei blieb der Unbekannte mit seinem Fahrzeug vorne rechts am LKW hängen und beschädigte diesen nicht unerheblich. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen circa 35 Jahre alten Mann mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren handeln. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Unfall mit vier Verletzten

Vier Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmorgen in Heilbronn. Gegen 7.25 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Seat auf der Bundesstraße 27 in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Ampelanlage der Kreuzung mit der Karl-Wüst-Straße nahm sie vermutlich zu spät wahr, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund der roten Ampel von ihren Lenkern abgebremst wurden und fuhr auf den bereits stehenden Audi einer 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den davorstehenden Renault einer 28-Jährigen und dieser auf den Opel einer 22-Jährigen aufgeschoben. Der Seat der 19-Jährigen wurde nach hinten abgewiesen, wo er mit dem VW einer 29-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall zogen sich die Fahrerinnen des Seat, des Audis und des Renaults, sowie eine 29-Jährige Mitfahrerin im Renault leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Drei der fünf beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

