Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtiger Motorradfahrer in Herne gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Der Fluchtversuch vor einer Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen ist für einen Mann in Herne geendet. Gegen 17 Uhr fielen einer Streifenwagenbesatzung am Sonntag, 11. August 2024, zwei Motorräder auf. Bei mindestens einem der beiden Fahrzeuge wurde anscheinend an der Abgasanlage manipuliert.

Als einem der beiden Motorradfahrer in Höhe der Grothusstraße/Lockhofstraße in Heßler entsprechende Anhaltesignale gegeben wurden, setzte dieser seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete über die A42 in Richtung Dortmund. Mit hoher Geschwindigkeit wechselte er wiederholt die Spuren und befuhr den Standstreifen, bis er schließlich an der Ausfahrt Herne-Wanne/Herten abfuhr. Beamte der Polizei Bochum konnten schließlich das abgestellte Motorrad ebenso vorfinden wie auch den mutmaßlichen Fahrer, einen 22-jährigen Gladbecker, antreffen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Außerdem besaß der Gladbecker nicht die benötigte Fahrerlaubnis für das Motorrad. Die Beamten stellten unter anderem sowohl das Fahrzeug als auch das Handy des 22-Jährigen sicher. Außerdem wurde sein Führerschein vorläufig eingezogen. Weil sich zudem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde der Mann für die Entnahme eine Blutprobe durch einen Arzt mit zur Wache genommen.

Auch der zweite Motorradfahrer, ein 20-jähriger Gladbecker, konnte von einer Streifenwagenbesatzung in Herne angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

