Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme durch Spezialeinheiten nach versuchtem Tötungsdelikt

Gelsenkirchen (ots)

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Sonntagmorgen, 11. August 2024, einen 29-jährigen Mann in seiner Wohnung auf der Polsumer Straße im Stadtteil Hassel festgenommen. Im Vorfeld kam es, nach aktuellem Ermittlungsstand, zu einem Streit zwischen dem Gelsenkirchener und seiner 35-jährigen Partnerin. Im Zuge dieses Streits hatte der 29-Jährige versucht, seine Frau zu töten und sie dabei schwer verletzt. Der 35-Jährigen gelang jedoch die Flucht aus der Wohnung, wo Passanten auf sie aufmerksam wurden. Da sich Hinweise auf eine Schusswaffe und einen gefährlichen Hund in der Wohnung ergaben, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Diese nahmen den Mann gegen 10.30 Uhr ohne Gegenwehr fest. Die schwer verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Die Ermittlungen werden im Rahmen einer eingerichteten Mordkommission weitergeführt. Für die Dauer des Einsatzes war die Polsumer Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell