Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in der Gemeinde Freden auf der Kreuzung L486 und K323 (Eyershausen)

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Am 23.04.2024 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Kreuzung zwischen der L 486 und der K 323 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 19-jährige Unfallverursacher aus Salzhemmendorf mit seinem Transporter die L486 von Westerberg in Richtung Ohlenrode. An der Kreuzung zur K323 missachtete er die Vorfahrt des 64-jährigen Fahrzeugführers eines VW Golf. Es kam zum Unfall. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und zur Abklärung der Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die K323 in Fahrtrichtung Eyershausen zwischenzeitlich gesperrt.

