Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Zweiradgeschäft

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (tko) In der Nacht von Montag, 22.04.2024, auf Dienstag, 23.04.2024, kam es zu einem Einbruch in ein Zweiradgeschäft in der Industriestraße. Unbekannte Täter zerstörten dazu gegen 02.45 Uhr eine Schaufensterscheibe und erlangten so Zugriff auf zwei hinter der Scheibe abgestellte Pedelecs Mountain Cross MC5 des Herstellers Husqvarna und entwendeten diese. Jedes der Fahrräder hat einen Neupreis von ca. 7000 Euro. An der Schaufensterscheibe entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell