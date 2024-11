Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Kind bei Unfall verletzt, Unfallflucht, freilaufender Hund verursacht Unfall, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Kind bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 11-Jährige am Montagabend bei einem Unfall in Diedesheim zu. Gegen 17.10 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Leichtmofa auf der Heidelberger Straße, von Neckarzimmern kommend in Richtung Obrigheim unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 6 überquerte das Mädchen den dortigen Fußgängerüberweg. Dies übersah der Leichtmofa-Fahrer vermutlich, weshalb er mit dem Kind zusammenstieß. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht von Nöten.

Obrigheim: Hundehalter nach Unfall gesucht

Nachdem am Montagabend ein freilaufender Hund bei Obrigheim einen Unfall verursachte, sucht die Polizei den Halter des Tieres. Gegen 18 Uhr kreuzte das Tier die Landesstraße 588 auf Höhe der Schleuse Neckarzimmern. Ein zu diesem Zeitpunkt von Haßmersheim in Richtung Hochhausen fahrender 31-Jähriger konnte seinen Fiat nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem Vierbeiner. Das Tier wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Halter des Hundes konnte bisher nicht ermittelt werden. Bei dem Tier handelt es sich um einen kniehohen, langhaarigen Hund mit schwarzem, verfilztem Fell. Er trug ein Halsband aus Eisenkettengliedern. Es wird vermutet, dass es sich um einen Hofhund handelte. Wer kann Angaben zur Herkunft des Hundes oder zu dessen Halter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Elztal: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der B27

Nach einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Montagnachmittag bei Elztal sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Kleinwagens. Gegen 16 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße 27 von Neckarburken in Richtung Mosbach. An der Einmündung von der Landesstraße 525 auf die B27 missachtetet der Lenker oder die Lenkerin des Kleinwagens die Vorfahrt des BMW-Fahrers und bog in Richtung Neckarburken auf die B27 ein. Der 38-Jährige konnte durch eine Vollbremsung zwar einen Zusammenstoß verhindern, dies erkannte eine hinter ihm fahrende 37-Jährige jedoch zu spät und fuhr ihm hinten auf. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Pkw setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Mosbach sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Lenker oder der Lenkerin des silbernen Kleinwagens geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

