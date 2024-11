POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Wohnhaus, Unfallflucht

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner in der Südstraße unterwegs, als sich ein bisher unbekannter Mann mit seinem dunkelgrauen PKW, vermutlich ein Opel, rechts an ihm vorbeidrängte. Hierbei blieb der ...

