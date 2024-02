Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 57-Jähriger sorgt am Wochenende für Unruhe

Waiblingen/Stuttgart (ots)

Waiblingen/Stuttgart: Am vergangenen Freitag (02.02.2024) sowie in der Nacht von Sonntag auf Montag (05.02.2024) hat ein 57 Jahre alter Mann Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG angegriffen. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der erste Vorfall gegen 11:30 Uhr am Bahnhof Waiblingen. Hier wurde wohl ein Bahnreiniger des Bahnhofs von einem Reisenden angesprochen, dass der 57 Jahre alte französische Staatsangehörige am Bahnsteig 1 Passanten anschreien würde. Als der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Tatverdächtigen aufforderte, den Bahnhof zu verlassen und ihn hinausbegleiten wollte, schlug der 57-Jährige den Angestellten offenbar unvermittelt ins Gesicht. Die alarmierte Streife der Landespolizei konnte den Mann vor Ort feststellen und übergab diesen an die zuständige Bundespolizei. Der Verletzte wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und konnte seine Arbeit nicht fortsetzten. Der zweite Vorfall ereignete sich heute, gegen 03:00 Uhr morgens, am Gleis 10 des Hauptbahnhofes Stuttgart. Hier soll der 57-Jährige lautstark herum geschrien haben, weshalb zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG auf ihn aufmerksam wurden. Da der Mann ersten Informationen zufolge keine Reiseabsichten hatte, forderten die Sicherheitskräfte ihn auch hier auf, den Bahnhof zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er offenbar erneut nicht nach. Als das Personal den Mann nach draußen begleiten wollte spuckte er einem von Ihnen wohl in sein Gesicht. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Mann ebenfalls vor Ort feststellen. Das Ermittlungsverfahren wegen der im Raume stehenden Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell