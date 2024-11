Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Brandstiftung am 03.11.2024 in Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagnachmittag, den 3. November 2024, in der Steinstraße in Heilbronn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5900488), wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen eine 37-jährige Bewohnerin aufgenommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Frau in der von ihr bewohnten Wohnung Gegenstände vorsätzlich in Brand gesetzt hat. Die Tatverdächtige wurde noch am Sonntag vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde am darauffolgenden Tag der Erlass eines Haftbefehls wegen besonders schwerer Brandstiftung beantragt. Der Haftbefehl wurde noch am selben Tag durch den zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt und die Frau in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 9-jährige Sohn der Tatverdächtigen wurde vom Jugendamt in Obhut genommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

