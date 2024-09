Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag bei Deggingen. Ein Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz nach 18.30 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Geislinger Straße. Der junge Mann war mit seiner Honda in Richtung Bad Ditzenbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Jahnstraße, bei den beiden Einkaufsmärkten, fuhr ein 73-Jähriger mit seinem VW in die Geislinger Straße ein. Auch er wollte in Richtung Bad Ditzenbach fahren. Der VW-Fahrer befand sich schon in der Geislinger Straße, als der 24-Jährige wohl mit hoher Geschwindigkeit auf den VW auffuhr. Die Honda krachte in das Heck des VW. In der weiteren Folge stürzte der Zweiradfahrer von seiner Maschine und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Senior blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm von einem Sachverständigen unterstützt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. Die Honda wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der VW blieb fahrbereit. Für die Dauer der Unfallfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es bis gegen 23 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

++++1905783 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell