Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Samstag fuhr der Unfallverursacher in Merklingen einfach weg.

Ulm (ots)

Der 64-Jährige parke seinen Sattelzug von 17 Uhr bis 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Nellinger Straße. Als er von seinem Einkauf zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Auflieger fest. Ein anderer Lastwagen fuhr wohl dagegen. Dessen unbekannter Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. An dem Auflieger entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

