Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin in Düren

Düren (ots)

Am Mittwochnachmittag (09.10.2024) kam es an der Kreuzung Valencienner Straße/ Am Ellernbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Frau aus Düren schwer verletzt wurde.

Gegen 15:38 Uhr befuhr eine 51-jährige PKW-Fahrerin, ebenfalls aus Düren, die Straße Am Ellernbusch in Fahrtrichtung Valencienner Straße. An der Kreuzung hielt sie zunächst an, um sich zu vergewissern, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer die Valencienner Straße befuhren, und setzte dann zum Rechtsabbiegen an.

Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit der 44-jährigen Pedelec-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Tivolistraße unterwegs war. Die PKW-Fahrerin hatte die Radfahrerin nach eigenen Aussagen nicht wahrgenommen.

Die Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

