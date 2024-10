POL-DN: Räuberische Erpressung - Tankstelle überfallen

Vettweiß (ots) - In Kelz brachen unbekannte Täter am Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schulgarten ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dann durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden. Die Täter verließen das Haus unerkannt und flüchteten. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch ...

