Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebstahl im Supermarkt - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

Düren (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) entwendeten Taschendiebe in einem Supermarkt in der Fritz-Erler-Straße das Portemonnaie einer 69-Jährigen.

Die Frau aus Hürtgenwald wurde während des Einkaufs von einem der beiden Täter angesprochen, der sie nach dem Fettgehalt der Milch befragte, die er in der Hand hielt. Die hilfsbereite Dame ließ sich auf das Gespräch ein, während sich der zweite Täter unbemerkt von der Kühlung in Richtung ihres Einkaufswagens bewegte.

Während die 69-Jährige mit dem Rücken zum Einkaufswagen stand, griff der zweite Täter in die geöffnete Handtasche und entwendete das Portemonnaie der Geschädigten. Beide Täter verließen daraufhin die Filiale.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Männlich, ca. 20-25 Jahre alt - Ca. 1,70 m groß - Schwarzes kurzes Haar - Schwarzer Bart - Kräftige Statur

Täter 2:

- Männlich - Ca. 50-55 Jahre alt - Kräftige Statur - Graues, volles, kurzes Haar

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: In öffentlichen Bereichen wie Supermärkten oder Einkaufszentren sind Taschendiebe häufig aktiv. So schützen Sie sich: 1. Wertsachen immer im Blick behalten: Tragen Sie Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und nah am Körper. Legen Sie diese nie unbeaufsichtigt ab, etwa im Einkaufswagen.

2. Misstrauisch bei Ablenkung sein: Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln oder ablenken, wenn Sie mit Ihren Wertsachen beschäftigt sind. Taschendiebe nutzen solche Momente gezielt aus.

3. Vermeiden Sie äußere Taschen: Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht in leicht zugänglichen Außenfächern von Taschen oder Rucksäcken auf.

4. Schutz Ihrer Geldbörse: Tragen Sie Geldbörsen am besten in Innentaschen Ihrer Kleidung, die von außen schwer zugänglich sind.

5. Achtsamkeit in Menschenmengen: Seien Sie besonders wachsam in belebten Orten oder bei Gedränge, da hier Diebe oft unbemerkt agieren können.

Weitere Informationen zur Prävention von Taschendiebstählen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell