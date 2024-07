POL-RE: Marl: Unfall mit Flucht - Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen: Auf der Beethovenstraße kam es am Freitag in der Zeit von 11.15 Uhr bis 13:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie flüchteten unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Bislang ...

