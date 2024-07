Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fahrzeug dreht sich bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Südring, in Richtung Castroper Straße, wurde eine 75-jährige Beifahrerin aus Olfen leicht verletzt. Der Unfall passierte am Samstagnachmittag (17:30 Uhr).

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen und ein 71-jähriger Autofahrer aus Datteln waren auf dem Südring in der gleichen Richtung unterwegs. Die 25-Jährige fuhr an dem 71-Jährigen auf der zweispurigen Straße vorbei. Als die 25-Jährige auf die Fahrspur des 71-Jährigen einscherte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Das Fahrzeug der 25-Jährigen drehte sich mehrfach, kollidierte zusätzlich mit dem Mittelstreifen und dem Auto eines 76-Jährigen aus Olfen. In seinem Fahrzeug fuhr die leichtverletzte 75-Jährige mit.

Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Straße musste musste während der Unfallaufnahme in eine Richtung gesperrt werden. Die Autos wurden abgeschleppt.

Bei dem Unfall entstanden etwa 10.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell