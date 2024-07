POL-RE: Datteln: Fahndung nach Ladendiebstahl - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann nahm vor einer Zeugin sexuelle Handlungen an sich vor. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die Hinweise geben können. Zu der Tat kam es am Donnerstag gegen 18 Uhr. Eine 26-Jährige aus Marl bemerkte den Mann im Bereich der Bergstraße, in Höhe einer Unterführung, die in Richtung Brüderstraße und Merkurstraße führt. Der Tatverdächtige flüchtete, als er ...

mehr