POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Auf der Beethovenstraße kam es am Freitag in der Zeit von 11.15 Uhr bis 13:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie flüchteten unerkannt mit Bargeld und Schmuck.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Wohnung auf dem Erlbruch. Sie entwendeten eine Geldbörse und eine Tasche, in der sich ein Schlüssel für ein Auto befand. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem schwarzen Kia Picanto(Recklinghäuser Städtekennung. Der Einbruch ereignete sich am am Samstag zwischen 1.00 Uhr und 7.30 Uhr.

Im Zeitraum von Samstagabend (23.05 Uhr) bis Sonntagmittag (11.50 Uhr) brachen Unbekannte in einem Schnellrestaurant auf dem Kaiserwall ein. Im Innenbereich hebelten sie mehrere Türen auf. Die Täter setzten das Gebäude teils köchelhoch unter Wasser und zerstörten mehrere Leitungen. Neben Bargeld wurden auch Fahrräder und Elektronik entwendet.

Oer-Erkenschwick:

Zeugen meldeten am am Montag gegen 2.45 Uhr einen Einbruch in einen Kiosk auf der Beethovenstraße. Nach ersten Erkenntnissen warf eine Personengruppe eine Glasscheibe mit Steinen ein, um in den Innenraum zu gelangen. Sie nahmen Bargeld und Tabakwaren mit und flüchteten im Anschluss in Richtung Stimbergstraße.

