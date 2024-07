POL-RE: Dorsten: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf dem Südring, in Richtung Castroper Straße, wurde eine 75-jährige Beifahrerin aus Olfen leicht verletzt. Der Unfall passierte am Samstagnachmittag (17:30 Uhr). Eine 25-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen und ein 71-jähriger Autofahrer aus Datteln waren auf dem Südring in der gleichen Richtung unterwegs. Die 25-Jährige fuhr an dem 71-Jährigen auf der zweispurigen ...

mehr