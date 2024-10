Polizei Düren

POL-DN: Zwei Fahrzeugdiebstähle in Jülich und Vettweiß - Polizei sucht Zeugen

Jülich / Vettweiß (ots)

Am Montagmorgen (07.10.2024) meldete sich ein 24-jähriger Jülicher bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Der Mann hatte seinen roten VW Golf VII GTI mit dem Kennzeichen DN-JN54 am Mittwoch, den 02.10.2024, gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wolfshovener Straße in Jülich abgestellt. Als er am Montagmorgen nach seinem Urlaub gegen 06:40 Uhr zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war.

Am selben Montagmorgen wurde auch in Vettweiß ein Fahrzeug aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße "Zur Kettenheimer Kumme" entwendet. Der Besitzer eines BMW M550d xDrive mit dem Kennzeichen DN-MC550 bemerkte den Diebstahl gegen 08:30 Uhr. Im Anschluss stellte er fest, dass er mitten in der Nacht, um 03:12 Uhr, eine Benachrichtigung einer App seines Smartphones über die Inbetriebnahme seines Fahrzeugs erhalten hatte.

Die Polizei Düren bittet Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten, den Tätern oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich bei der Leitstelle unter der Rufnummer 02421 9496425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell