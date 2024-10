Polizei Düren

POL-DN: Einbruch dauert 20 Minuten

Düren (ots)

Derzeit noch Unbekannte drangen am Montagmorgen (07.10.2024) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rurstraße in Düren ein. Ihre Beute: Schmuck und Bargeld.

Der oder die Täter nutzten in der Zeit zwischen 07:35 Uhr und 07:55 Uhr die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und drangen in die Wohnung in der ersten Etage ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, eine sogenannte Wertgegenstandsliste zu erstellen. Diese Liste hilft dabei, gestohlene Gegenstände nach einem Diebstahl leichter zu identifizieren und zurückzuführen. Notieren Sie darin die wichtigsten Details Ihrer Wertsachen, wie die Art des Gegenstands, den Hersteller, Seriennummern und eine kurze Beschreibung. Wenn möglich, sollten Sie auch den Kaufpreis angeben und eine Kopie der Quittung beifügen. Ein Foto des Gegenstands rundet die Dokumentation ab. Eine Vorlage für eine solche Liste finden Sie auf der Website des Netzwerks "Zuhause sicher" unter: https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/wertsachen .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell