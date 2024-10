POL-DN: 19-Jährige bei Alleinunfall schwerverletzt

Jülich (ots) - In der Van-Gils-Straße gerieten gestern Nachmittag (06.10.2024) zwei geparkte Pkw in Brand. Gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand. Bei Eintreffen war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zeugen hatten die brennenden Autos bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zeugenaussagen zufolge, war das Feuer zunächst unter dem Motorraum von einem der beiden Fahrzeuge ausgebrochen. Die beiden Autos, die hintereinander in der ...

