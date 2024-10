Polizei Düren

POL-DN: Schlüssel aus Spind geklaut: Auto vor Fitnessstudio entwendet

Düren (ots)

Am Freitag (04.10.2024) wurde vom Parkplatz eines Fitnessstudios "Im Großen Tal" ein Pkw geklaut. Der oder die Täter entwendeten den Schlüssel aus einem Spind und flüchteten mit dem Auto.

Der Geschädigte hatte zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in dem Studio trainiert und seine Wertsachen in einem Spind eingeschlossen. Nach dem Training bemerkte er, dass sein Portemonnaie und sein Schlüsselbund aus dem Spind entwendet worden waren. Auf dem Parkplatz musste er dann feststellen, dass man offenbar auch das Auto geklaut hatte. Es handelt sich um einen schwarzen VW Tiguan, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen BB-HT 700 angebracht war.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

