Polizei Düren

POL-DN: mit dem Krad schwer gestürzt

Heimbach (ots)

Am Samstag, den 05.10.2024, um ca. 11:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 15 hinter der Staumauer Schwammenauel in Richtung Gemünd zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Hierbei wurde ein 64jähriger Motorradfahrer aus Weilerswist schwer verletzt. Der 64jährige hatte mit seinem Motorrad die L 15 aus Richtung Schwammenauel kommend, in Richtung Gemünd befahren und war im Verlauf einer Rechtskurve auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen geraten und daraufhin ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen wurde er nach notärztlicher Behandlung im RTW mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus in Würselen zugeführt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Es entstand kein Fremdschaden. Die L 15 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

