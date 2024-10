Polizei Düren

POL-DN: Eine Person bei Auffahrunfall leicht verletzt

Jülich (ots)

Eine 21- jährige Frau und ein 76- jähriger Mann, beide aus Jülich, befuhren am Freitagmittag (04.10.2024 gegen 14:10 Uhr) hintereinander die Bundesstraße 56 aus Richtung Krauthausen kommend in Richtung Jülich. An der Kreuzung Altenburger Straße wechselte die Ampel für ihre Fahrtrichtung auf Rotlicht, so dass der Herr mit seinem PKW anhielt. Die junge Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den stehenden PKW auf. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden mussten.(pw)

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell