POL-DN: Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Niederzier (ots)

Die Kriminalpolizei Düren hat die Ermittlungen gegen einen zurzeit noch unbekannten Einbrecher aufgenommen. Der Unbekannte hatte sich am Freitagvormittag (04.10.2024 gegen 11:40 Uhr) in Huchem-Stammeln auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses in der Industriestraße verschafft. Hier verschaffte er sich Zugang zu einem Raum im Keller des Hauses, indem er das Kellerfenster gewaltsam öffnete. Die anwesenden Hausbewohner bemerkten die Tat durch die entstandenen Geräusche und machten kurzzeitig auf sich aufmerksam. Dabei konnten sie gerade noch erkennen, dass er sich bereits in dem Kellerraum befand. Der Mann flüchtete unmittelbar auf gleichem Wege aus dem Haus ohne Beute. Nach ersten Erkenntnissen sei der Einbrecher über eine Mauer zurück auf die Straße geflüchtet und sei anschließend in Richtung des Parkplatzes des benachbarten Baumarktes gelaufen. Die unmittelbar alarmierten Einsatzkräfte der Polizei begutachteten den Tatort und fahndeten im Umfeld nach dem Einbrecher, leider ohne Erfolg. Die hinzugezogene Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die Ermittlungen unmittelbar auf. Nach er ersten Beschreibung war der Flüchtige circa 1,80 Meter groß, trug einen Jogginganzug, bzw. eine Trainingsjacke, welche gemustert gewesen sein soll. Zeugen, die zur Tatzeit oder auch davor und danach Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Einbruch in Verbindung stehen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 02421-949-0 oder auch per E-Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.(pw)

