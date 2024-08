Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fensterscheibe beschädigt

Meisenheim (ots)

Die Polizeiinspektion Lauterecken wird am Montagmorgen über eine beschädigte Fensterscheibe in Kenntnis gesetzt. Bislang unbekannter Täter beschädigte im Tatzeitraum 01.08.2024 18:00 bis 05.08.2024 07:30 Uhr besagtes Fenster in der Herzog-Wolfgang-Straße in Meisenheim. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Tel. 06382 - 911 - 0 oder per E-Mail pilauterecken@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell