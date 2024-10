Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall am Kreisverkehr

Linnich (ots)

Auf der Umgehungsstraße in Linnich kam es am Mittwochnachmittag (02.10.2024) zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Es wurden drei Personen verletzt.

Ein 76-jähriger Mann aus Jülich war mit seiner 57 Jahre alten Beifahrerin gegen 15:20 Uhr mit dem Pkw in Richtung Gereonsweiler auf der Umgehungsstraße in Linnich unterwegs. Am Kreisverkehr staute sich der Verkehr, was der 76-Jährige zu spät bemerkte. Er bremste noch ab, konnte jedoch nicht verhindern, dass sein Wagen auf den des Vordermannes, eines 22-Jährigen aus Linnich auffuhr. Dieser Wagen wurde dann noch auf den Pkw eines 58 Jahre alten Mannes aus Baesweiler geschoben.

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, genau wie der 22-Jährige aus Linnich. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5400 Euro geschätzt.

