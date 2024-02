Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erst gestohlen, dann betrogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, vermutlich in den Nacht- oder Vormittagsstunden, die Kennzeichentafeln eines in der Max-Hellermann-Straße geparkten Pkw Ford und montierten diese an einen Pkw Audi. Im Anschluss fuhren diese zu einer Tankstelle in der Eisenberger Straße, betankten ihr Fahrzeug und fuhren davon, ohne den fälligen Betrag von knapp 150,- Euro zu bezahlen. Das Fahrzeug, in roter Wagenfarbe und älteren Baujahres, war zum Tatzeitpunkt mit drei Personen besetzt. Nachdem Spuren gesichert und Beweismittel erhoben wurden, erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

