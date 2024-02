LPI-J: Radlos zum Feierabend

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Mittwochabend mitteilte, beschädigte Unbekannte eine Haltestelle. Nach ersten Erkenntnissen entnahmen der oder die Täter Steine aus dem Gleisbett und zerstörten so die Scheibe der Haltestelle Sparkassenarena. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr