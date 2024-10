Polizei Düren

POL-DN: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Senior leicht verletzt

Düren (ots)

Am gestrigen Feiertag (03.10.2024) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch einen Fettbrand ausgelöst, nachdem ein 77-jähriger Bewohner das Essen auf dem Herd vergessen hatte.

Ein 47-jähriger Nachbar bemerkte den Brandgeruch und die Qualmbildung im Hausflur. Daraufhin klopfte er an die Wohnungstür des Seniors, welche kurz darauf geöffnet wurde. Der Nachbar betrat eigenständig die Wohnung und stellte fest, dass es in der Küche brannte. In einer schnellen Reaktion schloss er die Fenster, nahm das brennende Essen vom Herd und versuchte, das Feuer mit einer Decke zu ersticken.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Der Senior erlitt leichte Verletzungen, weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell