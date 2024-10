Polizei Düren

POL-DN: Bewohner bei Wohnhausbrand leicht verletzt

Merzenich (ots)

Am Freitagabend (04.10.2024) wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 22:30 Uhr in die Mathias-von-den-Driesch-Straße nach Girbelsrath gerufen. Dort war es zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus gekommen. Durch das Einatmen von Rauchgasen wurde der alleinige, 67-jährige Bewohner leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Feuer breitete sich im gesamten Gebäude aus. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Ob die neben einem Holzofen zum Trocknen aufgehängte Wäsche oder aber ein technischer Defekt Ursache für den Brand war, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum Zwecke der Brandursachenermittlung wurde der Brandort durch die eingesetzten Polizeikräfte beschlagnahmt.

