Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - 23-jähriger Fahrer festgenommen

Merzenich (ots)

Am Sonntagabend (06.10.2024), gegen 21:45 Uhr, verursachte ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, einen Verkehrsunfall in der Händelstraße in Merzenich. Der Mann, der nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, geriet mit seinem Pkw in Richtung Düren nach links von seiner Spur ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Nach dem Unfall setzte der Fahrer zurück und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Sankt-Laurentius-Straße, ohne seiner Pflicht zum Verbleib am Unfallort nachzukommen. Aufmerksame Zeugen konnten der Polizei jedoch detaillierte Hinweise zum Fahrzeug des Unfallverursachers geben, sodass dieses im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kurze Zeit später angetroffen werden konnte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch beim Fahrer fest. In der Mittelkonsole des Autos wurden zudem zwei alkoholische Getränke gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen, auf der Polizeiwache wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell