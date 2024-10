POL-DN: Ölspur ausgewichen - Motorradfahrerin leicht verletzt

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen am Montagmorgen (07.10.2024) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rurstraße in Düren ein. Ihre Beute: Schmuck und Bargeld. Der oder die Täter nutzten in der Zeit zwischen 07:35 Uhr und 07:55 Uhr die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und drangen in die Wohnung in der ersten Etage ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

