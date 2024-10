POL-DN: Einbruch in Café

Jülich / Vettweiß (ots) - Am Montagmorgen (07.10.2024) meldete sich ein 24-jähriger Jülicher bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Der Mann hatte seinen roten VW Golf VII GTI mit dem Kennzeichen DN-JN54 am Mittwoch, den 02.10.2024, gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wolfshovener Straße in Jülich abgestellt. Als er am Montagmorgen ...

