Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Kelz

Vettweiß (ots)

In Kelz brachen unbekannte Täter am Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schulgarten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dann durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden. Die Täter verließen das Haus unerkannt und flüchteten. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:40 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am Schulgarten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

