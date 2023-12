Coesfeld (ots) - Vergeblich versuchten Unbekannte am Wochenende die Tür zu einer Lagerhalle an der Sendener Straße aufzuhebeln. Die Tür in einem Rolltor wies starke Beschädigungen auf. Ins Innere kamen die Unbekannten allerdings nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (15.12.) 13 Uhr und Montag 6 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: ...

