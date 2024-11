POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Großkontrolle zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchdiebstählen

Heilbronn (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagnachmittag, den 3. November 2024, in der Steinstraße in Heilbronn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5900488), wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen eine 37-jährige Bewohnerin aufgenommen. Nach dem bisherigen ...

mehr