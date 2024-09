Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Hann. Münden: Erster Polizeihauptkommissar Dirk Schneider in den Ruhestand verabschiedet, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Momberg übernimmt Leitung

Göttingen (ots)

Nach acht Jahren Leitung und insgesamt 42 Jahren im Dienst der Polizei Niedersachsen wurde der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Dirk Schneider am Freitag, den 27. September, in feierlicher Runde am Göttinger Kiessee in den Ruhestand verabschiedet. Auf ihn folgt EPHK Andreas Momberg, dessen polizeilicher Werdegang in Hann. Münden startete und ihn nun wieder zurückgeführt hat: Er wird zum 1. Oktober offiziell die Amtsgeschäfte übernehmen.

Dirk Schneider startete 1982 bei der Polizei Niedersachsen mit der Ausbildung im mittleren Dienst an der Landespolizeischule in Hann. Münden. Danach setzte sich sein polizeilicher Werdegang mit einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei Braunschweig fort. Seine nächste Station war die Polizeidirektion Hannover, bevor er das Studium für den gehobenen Dienst absolvierte. Nach Abschluss des Studiums erfolgte eine Verwendung als Dienstabteilungsführer in Hannover. Nachdem er anschließend für einige Jahre als Zugführer bei der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen seine polizeiliche Fachkompetenz erweitern konnte, ging es für ihn weiter nach Göttingen, wo er viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen tätig war - unter anderem als Dienstabteilungsleiter, als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes I sowie als Leiter des Kriminalermittlungsdiensts bei der Polizeiinspektion Göttingen. Zwischendurch sammelte er viele Erfahrungen im Stab der Polizeidirektion Göttingen, wo er im Dezernat für Zentrale Dienste im Bereich Controlling tätig war. 2016 übernahm er schließlich offiziell die Leitung des Polizeikommissariats Hann. Münden, das er bis zum jetzigen Eintritt in den Ruhestand erfolgreich führte. Er war in dieser Zeit für die Sicherheit von 44.000 Menschen in der Kernstadt sowie den angeschlossenen Gemeinden Staufenberg und Dransfeld verantwortlich. Ihm standen dabei gut 50 Mitarbeitende zur Seite.

Nach vielen ereignisreichen Jahren freut sich Dirk Schneider jetzt auf den Ruhestand: "Wenn du lange gearbeitet hast, um etwas zu erreichen, dann nimm dir auch die Zeit, das Erreichte zu genießen", sagt Schneider mit Blick auf den nun anbrechenden neuen Lebensabschnitt.

Sein Nachfolger Andreas Momberg kann fast 40 Jahre Polizeierfahrung mit verschiedensten Verwendungen vorweisen. Dem Polizeikommissariat Hann. Münden war er dabei stets verbunden: Von 2010 bis 2012 war er dort bereits als Leiter des Einsatz- und Streifendiensts tätig, zudem war er zwischenzeitig Polizeiausbilder an der damaligen Landespolizeischule in Hann. Münden. Den Großteil seiner Laufbahn verbrachte er allerdings in Göttingen, wo er unter anderem als Einsatzführer und Dienstabteilungsleiter in den Einsatz- und Streifendiensten tätig war. Von 2018 bis 2022 leitete er die Polizeistation Friedland und von 2022 bis heute den Einsatz- und Streifendienst I der Polizeiinspektion Göttingen.

Andreas Momberg blickt seiner neuen Aufgabe in Hann. Münden hochmotiviert entgegen. "Im Inneren muss etwas brennen, damit es außen leuchten kann", sagt er. Er ist bereit, seine Passion nun in seine neue Dienststelle einzubringen und freut sich auf alle Herausforderungen, die ihn in diesem neuen Lebensabschnitt erwarten werden.

Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, sagt anlässlich des Amtswechsels: "Dirk Schneider danke ich für hervorragende Arbeit in der Polizei insgesamt und bei der Führung des Polizeikommissariats in Hann. Münden im Besonderen. Ich wünsche ihm für seinen Ruhestand alles erdenklich Gute. Andreas Momberg bringt als sein Nachfolger alle fachlichen und sozialen Kompetenzen mit, die für seine neue Funktion gewinnbringend sein werden. Daher bin ich mir ganz sicher, dass er alle kommenden Herausforderungen meistern und die lobenswerte Arbeit seines Vorgängers angemessen fortsetzen wird."

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell