POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Kell am See (ots)

Am 15.09.2024 ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Ortslage Kell am See ein Verkehrsunfall. Bei dem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem PKW kam eine Person ums Leben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

