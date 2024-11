Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht mit hohem Sachschaden und Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Heilbronn (ots)

Osterburken: Leitplanke beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen dem 30. und dem 31. Oktober eine Leitplanke auf der Landesstraße 582 zwischen Osterburken und Osterburken-Bofsheim. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Rufnummer 06281 9040 entgegen.

Aglasterhausen: Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mosbach ist am gestrigen Mittwoch ein Audi in der Hauptstraße in Aglasterhausen aufgefallen. Die Beamten fuhren dem Audi nach und stoppten diesen in der Straße Unterer Mappes. Den Beamten fiel sofort auf, dass es aus dem Fahrzeuginneren nach Marihuana roch. Der Ursprung des Geruchs war schnell gefunden: Im Innenraum befanden sich diverse Utensilien zum Cannabiskonsum und geringe Restmengen des Rauschmittels. Bei einer anschließenden Überprüfung des 20-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich letztlich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Der junge Mann musste die Beamten deshalb zu einer Blutentnahme begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

