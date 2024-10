Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241030.2 Heide: Unfallflucht im gestohlenen Pkw - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 29.10.24 um 21:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Hamburger Straße / Hans-Böckler-Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt.

Die Unfallbeteiligte befährt in ihrem Pkw die Stiftstraße, in Richtung Hans-Böckler-Straße, und überquerte zuvor die Ampel an der Kreuzung, Stiftstraße, Hamburger Straße, Hans-Böckler-Straße. Der Unfallverursacher befährt in seinem Pkw die Hamburger Straße, aus der Rüsdorfer Straße kommend und wollte am Ende der Straße nach links, in die Hans-Böckler-Straße, einbiegen. In Höhe der Einmündung zur Hamburger Straße scherte der Unfallfahrer plötzlich nach links aus und kollidierte mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs der Geschädigten. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden am Auto der Geschädigten in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Fahrerin verletzte sich im Zuge des Unfalls leicht und erhielt vor Ort medizinische Behandlung.

Anstatt sich pflichtgemäß als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben, flüchtete der Fahrer des zweiten Pkw in Richtung Stiftstraße. Zeugen gaben Hinweise auf den Flüchtenden. Demnach entfernte sich ein blauer Ford Fusion mit dem Kennzeichen HEI-QB 498 von der Unfallstelle. Polizeiliche Ermittlungen zum Flüchtenden ergaben, dass der Unfallverursacher das Tatfahrzeug vermutlich vorher entwendet hat. Das Unfallfahrzeug stand am 29.10.24 ab 18:20 Uhr bis zu seiner Entwendung in der Turnstraße auf einem dortigen Parkplatz. Die Ermittlungen wegen des angezeigten Fahrzeugdiebstahls und hinsichtlich des verantwortlichen Unfallfahrers dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bei der Polizei Heide unter 0481-940.

Jochen Zimmermann

