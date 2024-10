Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241030.1 Brunsbüttel: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Vom 28.10.24 auf den 29.10.24 kam es zu einem Einbruch in eine Garage Am Fleth. Unbekannte entwendeten diverse Werkzeuge.

Die Täter hebelten vom 28.10.24, 11:00 Uhr bis 29.10.2024, 10:00 Uhr erst erfolglos wiederholt an einer Tür der Garage ehe sie sich durch Manipulation an einem "auf Kipp" stehenden Fenster Zugang zum Objekt verschafften. Hier nahmen sie mehrere Werkzeuge an sich. Am Tatort sicherten Beamte Spuren. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bei der Polizei Brunsbüttel unter 04852-60240.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell