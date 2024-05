FW-MH: Ausgedehnter Wohnungsbrand im Bereich der Saarner Straße

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Mittwoch (08.05.2024, gegen 16:15 Uhr) meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der August-Schmidt-Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster im 1. OG. Der Bewohner der Brandwohnung und ein Nachbar hatten erste Löschversuche unternommen. Beide konnten durch die Feuerwehr ins Freie ...

