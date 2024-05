Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brennende Dunstabzugshaube in der August-Schmidt-Straße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Mittwoch (08.05.2024, gegen 16:15 Uhr) meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der August-Schmidt-Straße.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster im 1. OG. Der Bewohner der Brandwohnung und ein Nachbar hatten erste Löschversuche unternommen. Beide konnten durch die Feuerwehr ins Freie geführt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden.

Sie berichteten, dass in der Küche die Dunstabzugshaube in Brand geraten sei. Ein Angriffstrupp ging umgehend unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor, musste aber nur noch Glutnester ablöschen und die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrollieren. Die Dunstabzugshaube wurde demontiert und ins Freie gebracht.

Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert, die zweite Person konnte vor Ort versorgt werden. Im Einsatz waren der Direktionsdienst, der Führungsdienst, zwei Löschzüge, sowie ein Notarzt und zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr. Der Einsatz war nach 70 Minuten beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

(BBr)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell