Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241029.3 Heide: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Heide (ots)

Am 28.10.2024 um 17:00 Uhr ereignete sich ein Ladendiebstahl dreier Personen in einem Warenmarkt in der Hafenstraße. Beim Eintreffen der Beamten hielt der Ladendetektiv noch zwei Personen fest. Einem dritten Mann sei zwischenzeitlich die Flucht gelungen. Die Diebe hatten im Markt eine Tasche mit diversen Tabakprodukten im Wert in mehreren hundert Euro gefüllt und versuchten, ohne zu bezahlen, das Geschäft wieder zu verlassen. Aufgrund der ungewöhnlichen Einkaufsmethode sei zwischenzeitlich der Ladendetektiv auf die Gruppe aufmerksam geworden und hielt zwei Männer bis zum Eintreffen der Polizei vom Verlassen des Tatortes ab. Den flüchtenden Dritten stellten Einsatzkräfte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe. In einem der Person zugeordneten Fahrzeug fanden die Beamten weitere Tabakwaren auf. Das Trio muss sich in einem Verfahren wegen des versuchten Bandendiebstahls verantworten müssen.

